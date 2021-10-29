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Россия перебросила на Донбасс отремонтированную военную технику и новое оружие – разведка

Киев • УНН

 • 18106 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Россия отремонтировала боевую технику для боевиков, контролирующих часть Донбасса, и в октябре привезла ее на оккупированные территории вместе с новыми партиями вооружения и боеприпасов. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины Facebook, передает УНН.

Россия перебросила на Донбасс отремонтированную военную технику и новое оружие – разведка

Цитата

"Командование ВС РФ в течение октября продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Подробности

В частности, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1”.

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Дополнение

За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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