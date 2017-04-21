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Росія перекидає військову техніку до кордону з КНДР

Росія перекидає військову техніку до кордону з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Росії важка військова техніка передислоковується в бік кордону з Північною Кореєю, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляється, жителі прикордонних районів стали свідками пересування великих військових конвоїв, які рухаються поїздами й автошляхами.

У Міністерстві оборони Росії ці пересування техніки назвали частиною звичайних військових навчань.

Маневри російських військових відбуваються на тлі загострення відносин між КНДР і Сполученими Штатами.

Як повідомляв УНН, 19 квітня представник Росії проголосував проти запропонованої США заяви Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї. За даними дипломатів, РФ наполягала на включені до тексту документа слів про необхідность урегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу. Натомість відхилений варіант заяви містив застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься до “наступних серйозних заходів” щодо КНДР.

Представник Північної Кореї при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.

 

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