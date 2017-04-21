Россия перебрасывает военную технику к границе с КНДР

Как сообщается, жители приграничных районов стали свидетелями перемещения больших военных конвоев, которые движутся поездами и по автодорогам.

В Министерстве обороны России эти передвижения техники назвали частью обычных военных учений.

Маневры российских военных происходят на фоне обострения отношений между КНДР и Соединенными Штатами.

Как сообщал УНН, 19 апреля представитель России проголосовал против предложенного США заявления Совета безопасности ООН относительно Северной Кореи. По данным дипломатов, РФ настаивала на включении в текст документа слов о необходимости урегулирования конфликта с КНДР путем диалога. В то же время отклоненный вариант заявления содержал предостережение, что международное сообщество будет прибегать к “дальнейшим серьезным мерам” в отношении КНДР.



Представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.