Россия перебрасывает военную технику к границе с КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31233 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98338 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150506 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111627 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103622 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106868 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103407 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152133 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Россия перебрасывает военную технику к границе с КНДР

Россия перебрасывает военную технику к границе с КНДР

Киев  •  УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В России тяжелая военная техника передвигается в сторону границы с Северной Кореей, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщается, жители приграничных районов стали свидетелями перемещения больших военных конвоев, которые движутся поездами и по автодорогам.

В Министерстве обороны России эти передвижения техники назвали частью обычных военных учений.

Маневры российских военных происходят на фоне обострения отношений между КНДР и Соединенными Штатами.

Как сообщал УНН, 19 апреля представитель России проголосовал против предложенного США заявления Совета безопасности ООН относительно Северной Кореи. По данным дипломатов, РФ настаивала на включении в текст документа слов о необходимости урегулирования конфликта с КНДР путем диалога. В то же время отклоненный вариант заявления содержал предостережение, что международное сообщество будет прибегать к “дальнейшим серьезным мерам” в отношении КНДР.

Представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

 

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