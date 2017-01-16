Росія передала Польщі записи з кабіни літака Л.Качинського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російська Федерація передала Польщі записи мовного самописця польського президентського літака, що розбився під Смоленськом у 2010 році. Про це йдеться в повідомленні посольства РФ в Польщі, передає УНН.
“Записи мовного самописця польського президентського літака неодноразово перевірялися в присутності польських представників за участю польських експертів, після додаткових шумо-очисток були передані польській стороні для проведення фоноскопічних експертиз і складання стенограми переговорів”, — йдеться в повідомленні.
Однак не зазначається, коли саме були передані ці записи.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту з вимогою передати невідомі записи з кабіни літака, що розбився під Смоленськом Ту-154М.