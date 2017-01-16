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Россия передала Польше записи из кабины самолета Л.Качинского

Россия передала Польше записи из кабины самолета Л.Качинского

Киев • УНН

 • 11615 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Российская Федерация передала Польше записи речевого самописца польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Польше, передает УНН.

"Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумо-очисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", - говорится в сообщении.

Однако не отмечается, когда именно были переданы эти записи.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Польши направило России ноту с требованием передать неизвестные записи из кабины самолета, разбившегося под Смоленском Ту-154М.

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