Россия передала Польше записи из кабины самолета Л.Качинского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российская Федерация передала Польше записи речевого самописца польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Польше, передает УНН.
"Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумо-очисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", - говорится в сообщении.
Однако не отмечается, когда именно были переданы эти записи.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Польши направило России ноту с требованием передать неизвестные записи из кабины самолета, разбившегося под Смоленском Ту-154М.