Росія передала опозиції проект нової конституції Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Москва передала представникам збройної опозиції проект нової конституції Сирії, заявив глава російської делегації на переговорах в Астані Олександр Лаврентьєв, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
За його словами, проект був підготовлений російськими фахівцями.
"Хочу особливо підкреслити: нами це було зроблено виключно з тієї причини, що ми хочемо прискорити цей процес і надати цьому якийсь додатковий стимулюючий імпульс, жодним чином не втручаючись в сам процес розгляду і прийняття конституції", - додав О.Лаврентьєв.
Нагадаємо, сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня.
Як повідомляв УНН, сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.