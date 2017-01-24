Росія передала опозиції проект нової конституції Сирії

За його словами, проект був підготовлений російськими фахівцями.

"Хочу особливо підкреслити: нами це було зроблено виключно з тієї причини, що ми хочемо прискорити цей процес і надати цьому якийсь додатковий стимулюючий імпульс, жодним чином не втручаючись в сам процес розгляду і прийняття конституції", - додав О.Лаврентьєв.

Нагадаємо, сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня.

Як повідомляв УНН, сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.