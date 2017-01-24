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Росія передала опозиції проект нової конституції Сирії

Росія передала опозиції проект нової конституції Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Москва передала представникам збройної опозиції проект нової конституції Сирії, заявив глава російської делегації на переговорах в Астані Олександр Лаврентьєв, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

За його словами, проект був підготовлений російськими фахівцями.

"Хочу особливо підкреслити: нами це було зроблено виключно з тієї причини, що ми хочемо прискорити цей процес і надати цьому якийсь додатковий стимулюючий імпульс, жодним чином не втручаючись в сам процес розгляду і прийняття конституції", - додав О.Лаврентьєв.

Нагадаємо, сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня.

Як повідомляв УНН, сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.

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