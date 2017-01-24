Россия передала оппозиции проект новой конституции Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Москва передала представителям вооруженной оппозиции проект новой конституции Сирии, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, проект был подготовлен специалистами.
"Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции", - добавил А.Лаврентьев.
Напомним, сирийскую оппозицию пригласили в Москву на 27 января.
Как сообщал УНН, сирийская оппозиция осталась разочарованной итогами встречи в Астане.