Россия передала оппозиции проект новой конституции Сирии

По его словам, проект был подготовлен специалистами.

"Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции", - добавил А.Лаврентьев.

Напомним, сирийскую оппозицию пригласили в Москву на 27 января.

Как сообщал УНН, сирийская оппозиция осталась разочарованной итогами встречи в Астане.