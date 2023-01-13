росія орієнтується на бідне населення, ігноруючи середній клас - Bloomberg

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 17464 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 38170 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 46571 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 56858 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 98550 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 57406 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 119912 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 84811 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64672 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119968 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 60942 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 49582 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 117397 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 53749 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 50315 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 98580 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 118725 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 119934 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 236607 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 285042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 51171 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 54601 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33463 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37491 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52723 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

росія орієнтується на бідне населення, ігноруючи середній клас - Bloomberg

Київ • УНН

 • 357233 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін збільшує соціальні виплати для бідної верстви населення, через що кількість людей, які живуть нижче прожиткового мінімуму, скорочується. З іншого боку, через це держбюджет країни-агресора у цьому році може стати "надзвичайно крихким", а середній клас країни залишився поза увагою, пише Bloomberg, передає УНН

росія орієнтується на бідне населення, ігноруючи середній клас - Bloomberg

Цитата

"Держава (росія, - ред.) орієнтується на бідних і майже бідних верств населення. Для середнього класу повідомлення таке: "До побачення, хлопці, ви самі", - відзначила фахівець з економіки російських регіонів МДУ Наталя Зубаревич.

Деталі

Повідомляється, що не шкодуючи грошей на армію, президент володимир путін "винагороджує" найбільш нужденних росіян, надаючи соціальні виплати сім'ям. Зокрема, військові, які воюють проти України, отримують одноразову виплату на суму понад річний середній прожитковий мінімум у росії.

За даними Bloomberg Economics, збільшення соціальних виплат підвищило доходи найбіднішої верстви населення більш ніж вдвічі вище рівня інфляції. На сьогодні країна-агресор виділяє близько двох третин свого бюджету на оборону, безпеку та соціальні програми. Такий підхід зменшити кількість людей, які живуть нижче офіційного прожиткового мінімуму, який становить приблизно 186 доларів на місяць, свідчать статистичні дані за третій квартал.

Підтримка сімей з дітьми стала пріоритетом, через що міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що він "краще припинить фінансування доріг чи інфраструктури, ніж піде на компроміс щодо допомоги тим, хто становить основну частину бідних". Експерти відзначають, що така "щедрість" є частиною більшого, ніж очікувалося, фіскального стимулювання, яке було критично важливим для підтримки економіки, яка зараз на шляху до скорочення.

"Сплеск соціальних і військових витрат у поєднанні з дефіцитом доходів від нафти та газу зроблять бюджетний баланс росії надзвичайно крихким цього року. Зіткнувшись із ризиком недоотримання доходів, уряд може зробити вибір на користь фіскальної консолідації, дозволивши інфляції дещо знизити реальну вартість соціальних виплат", - зауважив російський економіст Олександр Ісаков.

У другій половині 2022 року росія витратила понад 1 трильйон рублів на допомогу сім'ям з дітьми й ще близько 400 мільярдів рублів на пенсії. За словами Силуанова, ця сума подвоїться у 2023 році. Однак, фіскальна позиція рф залишається відносно сильною навіть зі зростанням дефіциту, але якщо обмеження ціни, встановлене США та їхніми союзниками на російську нафту цього року, виявиться ефективним, тиск на бюджет, ймовірно, зросте.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія планує покрити витрати на війну в Україні через тиск на великі компанії - Bloomberg

Bloomberg Economics оцінює, що витрати на військових, включаючи добровольців і мобілізованих, можуть становити близько 1,1 трильйона рублів на рік. Зазначається, що соціальні виплати "навряд чи компенсують загальне зубожіння", від якого постраждала росія протягом майже року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними державного опитувальника, понад третина населення почала більше економити на продуктах харчування, причому реальні наявні доходи падали три чверті поспіль. Економість та колишній урядовець Євген Гонтмахер заявив, що "люди в цілому біднішають, але бідних стає менше". Він додав, що наслідки війни настільки "випорожнили" середній клас, що зараз він становить не більше 10% населення. 

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін 3 січня підписав указ про додаткові соцгарантії членам сімей окупантів, які загинули в Україні. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24