росія орієнтується на бідне населення, ігноруючи середній клас - Bloomberg

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"Держава (росія, - ред.) орієнтується на бідних і майже бідних верств населення. Для середнього класу повідомлення таке: "До побачення, хлопці, ви самі", - відзначила фахівець з економіки російських регіонів МДУ Наталя Зубаревич.

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Повідомляється, що не шкодуючи грошей на армію, президент володимир путін "винагороджує" найбільш нужденних росіян, надаючи соціальні виплати сім'ям. Зокрема, військові, які воюють проти України, отримують одноразову виплату на суму понад річний середній прожитковий мінімум у росії.

За даними Bloomberg Economics, збільшення соціальних виплат підвищило доходи найбіднішої верстви населення більш ніж вдвічі вище рівня інфляції. На сьогодні країна-агресор виділяє близько двох третин свого бюджету на оборону, безпеку та соціальні програми. Такий підхід зменшити кількість людей, які живуть нижче офіційного прожиткового мінімуму, який становить приблизно 186 доларів на місяць, свідчать статистичні дані за третій квартал.

Підтримка сімей з дітьми стала пріоритетом, через що міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що він "краще припинить фінансування доріг чи інфраструктури, ніж піде на компроміс щодо допомоги тим, хто становить основну частину бідних". Експерти відзначають, що така "щедрість" є частиною більшого, ніж очікувалося, фіскального стимулювання, яке було критично важливим для підтримки економіки, яка зараз на шляху до скорочення.

"Сплеск соціальних і військових витрат у поєднанні з дефіцитом доходів від нафти та газу зроблять бюджетний баланс росії надзвичайно крихким цього року. Зіткнувшись із ризиком недоотримання доходів, уряд може зробити вибір на користь фіскальної консолідації, дозволивши інфляції дещо знизити реальну вартість соціальних виплат", - зауважив російський економіст Олександр Ісаков.

У другій половині 2022 року росія витратила понад 1 трильйон рублів на допомогу сім'ям з дітьми й ще близько 400 мільярдів рублів на пенсії. За словами Силуанова, ця сума подвоїться у 2023 році. Однак, фіскальна позиція рф залишається відносно сильною навіть зі зростанням дефіциту, але якщо обмеження ціни, встановлене США та їхніми союзниками на російську нафту цього року, виявиться ефективним, тиск на бюджет, ймовірно, зросте.

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Bloomberg Economics оцінює, що витрати на військових, включаючи добровольців і мобілізованих, можуть становити близько 1,1 трильйона рублів на рік. Зазначається, що соціальні виплати "навряд чи компенсують загальне зубожіння", від якого постраждала росія протягом майже року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними державного опитувальника, понад третина населення почала більше економити на продуктах харчування, причому реальні наявні доходи падали три чверті поспіль. Економість та колишній урядовець Євген Гонтмахер заявив, що "люди в цілому біднішають, але бідних стає менше". Він додав, що наслідки війни настільки "випорожнили" середній клас, що зараз він становить не більше 10% населення.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін 3 січня підписав указ про додаткові соцгарантії членам сімей окупантів, які загинули в Україні.