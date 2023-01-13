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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия ориентируется на бедное население, игнорируя средний класс - Bloomberg

Киев • УНН

 • 357233 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Российский диктатор владимир путин увеличивает социальные выплаты для бедного слоя населения, из-за чего количество людей, которые живут ниже прожиточного минимума, сокращается. С другой стороны, из-за этого госбюджет страны-агрессора в этом году может стать "чрезвычайно хрупким", а средний класс страны остался без внимания, пишет Bloomberg, передает УНН

россия ориентируется на бедное население, игнорируя средний класс - Bloomberg

Цитата

"Государство (россия, - ред.) ориентируется на бедных и почти бедных слоев населения. Для среднего класса сообщение такое: "До свидания, ребята, вы сами", - отметила специалист по экономике российских регионов МГУ Наталья Зубаревич.

Детали

Сообщается, что не жалея денег на армию, президент владимир путин "вознаграждает" наиболее нуждающихся россиян, предоставляя социальные выплаты семьям. В частности, военные, воюющие против Украины, получают единовременную выплату на сумму, превышающую годовой средний прожиточный минимум в россии.

По данным Bloomberg Economics, увеличение социальных выплат повысило доходы беднейшего слоя населения более чем вдвое выше уровня инфляции. На сегодня страна-агрессор выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы. Такой подход уменьшить количество людей, живущих ниже официального прожиточного минимума, который составляет примерно 186 долларов в месяц, свидетельствуют статистические данные за третий квартал.

Поддержка семей с детьми стала приоритетом, из-за чего министр финансов рф Антон Силуанов заявил, что он "лучше прекратит финансирование дорог или инфраструктуры, чем пойдет на компромисс в отношении помощи тем, кто составляет основную часть бедных". Эксперты отмечают, что такая "щедрость" является частью большего, чем ожидалось, фискального стимулирования, которое было критически важным для поддержки экономики, которая сейчас на пути к сокращению.

"Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с дефицитом доходов от нефти и газа сделают бюджетный баланс россии чрезвычайно хрупким в этом году. Столкнувшись с риском недополучения доходов, правительство может сделать выбор в пользу фискальной консолидации, позволив инфляции несколько снизить реальную стоимость социальных выплат", - заметил российский экономист Александр Исаков.

Во второй половине 2022 года россия потратила более 1 триллиона рублей на помощь семьям с детьми и еще около 400 миллиардов рублей на пенсии. По словам Силуанова, эта сумма удвоится в 2023 году. Однако, фискальная позиция рф остается относительно сильной даже с ростом дефицита, но если ограничение цены, установленное США и их союзниками на российскую нефть в этом году, окажется эффективным, давление на бюджет, вероятно, возрастет.

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Bloomberg Economics оценивает, что расходы на военных, включая добровольцев и мобилизованных, могут составлять около 1,1 триллиона рублей в год. Отмечается, что социальные выплаты "вряд ли компенсируют общее обнищание", от которого пострадала россия в течение почти года после полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно данным государственного опросника, более трети населения стали больше экономить на продуктах питания, причем реальные располагаемые доходы падали три четверти подряд. Экономист и бывший чиновник Евгений Гонтмахер заявил, что "люди в целом беднеют, но бедных становится меньше". Он добавил, что последствия войны настолько "опустошили" средний класс, что сейчас он составляет не более 10% населения. 

Напомним

Российский диктатор владимир путин 3 января подписал указ о дополнительных соцгарантиях членам семей оккупантов, погибших в Украине. 

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