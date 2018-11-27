Росія не визнає рішення арбітражу за позовом “Ощадбанку”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” понад 1 млрд дол. США, у зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову. Про це УНН повідомили у відділі громадських зв’язків Міністерства юстиції Російської Федерації.
“Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, винесене 26.11.2018, у зв’язку з відсутністю у арбітражі юрисдикції на розгляд позову ПАТ „Державний ощадний банк України“ до Російської Федерації”, — повідомили у російському відомстві.
Зазначимо, 26 листопада міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.
“Мін’юст Росії вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів Російської Федерації в зв’язку з винесенням зазначеного арбітражного рішення”, — зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, загалом обсяг позовної заяви “Ощадбанку” проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року. Відповідний позов був поданий 26 серпня 2016 року.
21 липня 2015 року “Ощадбанк” обрав Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan, LLP для супроводу у спорі проти РФ щодо Криму.
“Ощадбанк” є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.