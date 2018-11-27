Росія не визнає рішення арбітражу за позовом “Ощадбанку”

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” понад 1 млрд дол. США, у зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову. Про це УНН повідомили у відділі громадських зв’язків Міністерства юстиції Російської Федерації.