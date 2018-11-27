Россия не признает решение арбитража по иску "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" более 1 млрд долл. США, в связи с отсутствием в арбитраже юрисдикции на рассмотрение иска. Об этом сообщили УНН в отделе общественных связей Министерства юстиции Российской Федерации.
"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26.11.2018, в связи с отсутствием в арбитраже юрисдикции на рассмотрение иска ПАО „Державний ощадний банк України“ в Российской Федерации", - сообщили в российском ведомстве.
Отметим, 26 ноября международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.
"Минюст России примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов Российской Федерации в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в общем объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.
21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.
"Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выигралодело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.