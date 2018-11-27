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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101612 просмотра

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8 марта, 10:25 • 107352 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143215 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139772 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134020 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия не признает решение арбитража по иску "Ощадбанка"

Россия не признает решение арбитража по иску "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 16911 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" более 1 млрд долл. США, в связи с отсутствием в арбитраже юрисдикции на рассмотрение иска. Об этом сообщили УНН в отделе общественных связей Министерства юстиции Российской Федерации.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26.11.2018, в связи с отсутствием в арбитраже юрисдикции на рассмотрение иска ПАО „Державний ощадний банк України“ в Российской Федерации", - сообщили в российском ведомстве.

Отметим, 26 ноября международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

"Минюст России примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов Российской Федерации в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в общем объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.

"Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выигралодело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

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