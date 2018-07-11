Росія не відповіла на звернення посла США щодо відвідин Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Посол США у Москві звертався з проханням відвідати українського політв’язня Олега Сенцова, проте відповіді не отримав. Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на сайт українського омбудсмена.
"Ми намагаємось робити все можливе для звільнення українських політв’язнів. Посол США у Москві звертався з проханням відвідати Олега Сенцова, але він так і не отримав відповіді з боку РФ. Зі свого боку, ми намагаємось спілкуватися зі ЗМІ та інформувати у своїх соціальних мережах про долю громадян України, які незаконно утримуються на території РФ та Криму. Світ повинен знати про всі ці негативні процеси", - заявила Йованович.
Українська уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова звернулась до Йованович з проханням вплинути на Росію у питанні допуску до українських політв’язнів.
"Я прошу вас вплинути на Російську Федерацію, щоб вони допустили до відвідання українських політв’язнів хоч одного представника, який би не залежав від Росії. Також я давно неодноразово наголошувала, що медичний огляд засуджених українців має проводитись незалежними лікарями, тому що інформація, яку ми отримуємо від РФ про стан здоров’я українців, дуже суперечлива. Ми досі не маємо документального підтвердження слів Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про те, що Олег Сенцов почувається добре, та що його примусово не годують", - заявила Денісова.
Нагадаємо, в Одесі десятки активістів влаштували акцію на Потьомкінських сходах на підтримку українського режисера Олега Сенцова.