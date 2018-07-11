Россия не ответила на обращение посла США относительно посещения Сенцова

"Мы пытаемся делать все возможное для освобождения украинских политзаключенных. Посол США в Москве обращался с просьбой посетить Олега Сенцова, но он так и не получил ответа со стороны РФ. Со своей стороны, мы стараемся общаться со СМИ и информировать в своих социальных сетях о судьбе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и Крыма. Мир должен знать обо всех этих негативных процессах", - заявила Йованович.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Йованович с просьбой повлиять на Россию в вопросе допуска к украинским политзаключенным.

"Я прошу вас повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России. Также я давно неоднократно подчеркивала, что медицинское освидетельствование осужденных украинцев должно проводиться независимыми врачами, так как информация, которую мы получаем от РФ о состоянии здоровья украинцев, очень противоречива. Мы до сих пор не имеем документального подтверждения слов омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о том, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо, и что его принудительно не кормят", - заявила Денисова.

Напомним, в Одессе десятки активистов устроили акцию на Потемкинской лестнице в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.