Росія не буде задоволена почутим від членів РЄ під час засідання - Д.Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна під час засідання Кабінету міністрів Ради Європи закликала делегації країн-учасниць посилити тиск на Росію для припинення обстрілів Авдіївки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва України в Раді Європи, передає УНН.
“Переконаний, що Росія не буде задоволеною тим, що почула сьогодні від держав-членів Ради Європи під час засідання Комітету міністрів. Солідарність з Україною залишається високою, а це звужує простір для маневрів Москви,” — зазначив він.
“Ми і надалі активно працюватимемо в Раді Європи на випередження, щоб не допустити послаблення тиску на Росію,” — додав Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, коментуючи результати засідання Комітету міністрів.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.
Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.