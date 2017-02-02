Россия не будет довольна услышанным от членов СЕ во время заседания - Д.Кулеба

"Убежден, что Россия не будет довольна тем, что услышала сегодня от государств-членов Совета Европы во время заседания Комитета министров. Солидарность с Украиной остается высокой, а это сужает пространство для маневров Москвы ", - отметил он.

"Мы и в дальнейшем будем активно работать в Совете Европы на опережение, чтобы не допустить ослабления давления на Россию", - добавил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя результаты заседания Комитета министров.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила о одном погибшем и семь раненых с начала обострения в Авдеевке.