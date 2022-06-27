росія намагається посилити тиск біля Ізюма і планує залучити резервістів – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. росія намагається посилити тиск біля Ізюма та, ймовірно, дедалі більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, опубліковані у Twitter, пише УНН.
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Попри те, що Сєвєродонецько-Лисичанська "кишеня" залишається основним напрямком дій російських окупантів, тиждень інтенсивних обстрілів вказує, що росія намагається відновити темпи на північній осі Ізюма, інформують розвідники. Українські сили продовжують утримувати лінію в цьому секторі, ефективно використовуючи лісисту місцевість.
Крім того, зауважують у розвідці, найближчими тижнями армія рф, імовірно, дедалі більше покладатиметься на ешелони резервних сил. У Міноборони Великої Британії додають, що росія вже майже почала їх розгортати. Ці сили складаються з кількох компонентів:
- бойовий армійський резерв країни (БАРС) – нещодавнє нововведення, складається з резервістів-добровольців, які працюють неповний робочий день. Вони розгортаються як цілі підрозділи і, як правило, призначені для охорони тилу;
- мобілізаційний людський резерв – фонд ветеранів, які служили в регулярній армії рф протягом останніх п'ять років. Ймовірно, російська влада використовує добровольців цієї категорії для поповнення інших батальйонів у складі регулярних бригад.
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"Попри постійну нестачу кількості резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію", - підсумовують розвідники.
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