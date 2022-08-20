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росія намагається обійти західні санкції через Туреччину - мінфін США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Заступник міністра фінансів США у розмові зі своїм турецьким колегою висловив стурбованість тим, що росія намагається використати Туреччину для ухилення від західних санкцій, запроваджених щодо Москви після вторгнення в Україну, передає УНН.

росія намагається обійти західні санкції через Туреччину - мінфін США

Деталі

У прес-релізі, опублікованому на сайті відомства, повідомляється про розмову, яка відбулася в п'ятницю між заступником міністра фінансів США Воллі Адеємо та його турецьким колегою Юнусом Елітасом.

У ході розмови, яка була присвячена "реалізації та забезпеченню дотримання широких багатосторонніх санкцій, введених проти росії через її вторгнення в Україну", Адеємо "висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, введених США та ще 30 країнами" щодо Москви.

Доповнення

На початку серпня британська газета Financial Times повідомила, що уряди західних країн стривожені поглибленням економічних зв'язків між Туреччиною та росією. Джерела видання "попередили про зростання ризику того, що Туреччина може зазнати покарання, якщо Анкара допомагатиме Москві уникати санкцій".

Шість джерел газети в урядах західних держав розповіли FT, що їх серйозно непокоїть угода про активізацію російсько-турецької співпраці, про яку домовилися президент путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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