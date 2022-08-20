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россия пытается обойти западные санкции через Турцию - минфин США

Киев • УНН

 • 106841 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Заместитель министра финансов США в разговоре со своим турецким коллегой выразил обеспокоенность тем, что россия пытается использовать Турцию для уклонения от западных санкций, введенных в отношении Москвы после вторжения в Украину, передает УНН.

россия пытается обойти западные санкции через Турцию - минфин США

Детали

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, сообщается о разговоре, который состоялся в пятницу между заместителем министра финансов США Уолли Адейемо и его турецким коллегой Юнусом Элитасом.

В ходе беседы, посвященной "реализации и обеспечению соблюдения широких многосторонних санкций, введенных против россии из-за ее вторжения в Украину", Адейемо "выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от введенных санкций США и еще 30 странами" относительно Москвы.

Дополнение

В начале августа британская газета Financial Times сообщила, что правительства западных стран встревожены углублением экономических связей между Турцией и россией. Источники издания "предупредили о росте риска того, что Турция может понести наказание, если Анкара будет помогать Москве избегать санкций".

Шесть источников газеты в правительствах западных государств рассказали FT, что их серьезно беспокоит соглашение об активизации российско-турецкого сотрудничества, о котором договорились президент путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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