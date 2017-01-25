Росія намагатиметься посварити Польщу з Україною - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Російська Федерація зацікавлена у погіршенні українсько-польських відносин. Про це в ефірі “5 каналу” заявила політичний експерт Олеся Яхно, передає УНН.
“Я думаю, зараз Росія активно намагатиметься створити або роздмухувати якісь окремі можливі конфліктні ситуації між Україною і Польщею, і між Польщею і Європейським Союзом. Якісь можуть бути прецеденти в самій Польщі. Мені здається, ми не можемо до кінця сформулювати їхню причину, але Росія точно використовуватиме це. Тому що вона намагатиметься посварити природних союзників”, — зазначила експерт.
За її словами, Росія хоче розвалити свого конкурента — Європейський Союз.
“Росія працює на конфліктність, не важливо де. Росія хоче розвалу Європейського Союзу, для того щоб не було конкурента, а на ціннісному рівні Росія не може запропонувати інших цінностей, крім тих, які є в ЄС”, — зауважила О. Яхно