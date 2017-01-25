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Россия будет пытаться поссорить Польшу с Украиной - эксперт

Россия будет пытаться поссорить Польшу с Украиной - эксперт

Киев • УНН

 • 8230 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Российская Федерация заинтересована в ухудшении украинско-польских отношений. Об этом в эфире "5 канала" заявила политический эксперт Олеся Яхно, передает УНН.

"Я думаю, сейчас Россия активно пытается создать или раздувать какие-то отдельные возможные конфликтные ситуации между Украиной и Польшей, и между Польшей и Европейским Союзом. Какие-то могут быть прецеденты в самой Польше. Мне кажется, мы не можем до конца сформулировать их причину, но Россия точно будет использовать это. Потому что она постарается поссорить естественных союзников ", - отметила эксперт.

По ее словам, Россия хочет развалить своего конкурента - Европейский Союз.

"Россия работает на конфликтность, неважно где. Россия хочет развала Европейского Союза, для того чтобы не было конкурента, а на ценностном уровне Россия не может предложить других ценностей, кроме тех, которые имеются в ЕС ", - отметила О. Яхно

 

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