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росія надасть Ірану передові військові компоненти в обмін на безпілотники - Міноборони Британії

росія надасть Ірану передові військові компоненти в обмін на безпілотники - Міноборони Британії

Київ • УНН

 • 361440 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. росія має намір передати Ірану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників, заявив у вівторок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Цитата

"Іран став одним із головних військових покровителів росії", - заявив Воллес у парламенті в рамках заяви щодо російсько-української війни.

"В обмін на постачання понад 300 дронів росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку".

Доповнення

Раніше у вівторок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ Ірану, що Тегеран має негайно припинити військову підтримку росії.

Іран визнав, що постачав Москві безпілотники, але вказав, що їх було відправлено до війни в Україні.

Велика Британія, США та Європейський Союз запровадили санкції проти іранських військових та оборонних діячів, які причетні до постачання іранських безпілотників до росії.

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