россия предоставит Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники - Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. россия намерена передать Ирану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
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"Иран стал одним из главных военных покровителей россии", - заявил Уоллес в парламенте в рамках заявления относительно российско-украинской войны.
"В обмен на поставку более 300 дронов россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность".
Дополнение
Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Ирана, что Тегеран должен немедленно прекратить военную поддержку россии.
Иран признал, что поставлял Москве беспилотники, но указал, что они были отправлены до войны в Украине.
Великобритания, США и Европейский Союз ввели санкции против иранских военных и оборонных деятелей, причастных к поставке иранских беспилотников в россию.