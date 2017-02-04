Росія надала громадянство екс-командиру "чорної роти" Д.Садовнику - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Російська Федерація надала громадянство 12 колишнім співробітникам спецпідрозділу “Беркут”, в тому числі екс-командиру так званої “чорної роти” Дмитру Садовнику, яких підозрюють у розстрілі активістів Майдану 20 лютого. Про це розповів в ефірі “112 Україна” начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН.
“Запити про екстрадицію (до Російської Федерації — ред.) ми направили щодо 21 (екс-беркутівця — ред.). Але на сьогодні прийшли відповіді, що 12 осіб отримали громадянство Російської Федерації, двоє з них - право на тимчасове проживання”, — сказав він.
С.Горбатюк також наголосив, що колишній командир “чорної роти” “Беркуту” Дмитро Садовник, який втік з-під домашнього арешту у жовтні 2014 року, вже на початку грудня 2014 року отримав громадянство Росії.
Він додав, що стосовно решти екс-беркутівців Росія на сьогодні ще не надала інформації.
Як повідомляв УНН, у березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали і заарештували екс-співробітників “Беркута” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і їхнього командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого.
У жовтні 2014 року екс-командир роти “Беркута” Д.Садовник, який знаходився під домашнім арештом, утік. Водночас С.Зінченко та П.Аброськін наразі перебувають під вартою.
На сьогодні Святошинський райсуд Києва розглядає кримінальне провадження щодо п’яти екс-беркутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених урозстрілі активістів.