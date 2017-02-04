Россия предоставила гражданство экс-командиру "черной роты" Д.Садовнику - С.Горбатюк

"Запросы об экстрадиции (в РФ - ред.) мы направили по 21 (экс-беркутовца - ред.). Но сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство Российской Федерации, двое из них - право на временное проживание", - сказал он.

С.Горбатюк также отметил, что бывший командир "черной роты" "Беркута" Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста в октябре 2014 года, уже в начале декабря 2014 года получил гражданство России.

Он добавил, что в отношении остальных экс-беркутовцев Россия на сегодня еще не предоставила информации.

Как сообщал УНН, в марте-апреля 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Д.Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время С.Зинченко и П.Аброськин сейчас находятся под стражей.

На сегодня Святошинский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении пяти экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых урозстрили активистов.