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Россия предоставила гражданство экс-командиру "черной роты" Д.Садовнику - С.Горбатюк

Киев • УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Российская Федерация предоставила гражданство 12 бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", в том числе экс-командиру так называемой "черной роты" Дмитрию Садовнику, которых подозревают в расстреле активистов Майдана 20 февраля. Об этом рассказал в эфире "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

Россия предоставила гражданство экс-командиру "черной роты" Д.Садовнику - С.Горбатюк

"Запросы об экстрадиции (в РФ - ред.) мы направили по 21 (экс-беркутовца - ред.). Но сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство Российской Федерации, двое из них - право на временное проживание", - сказал он.

С.Горбатюк также отметил, что бывший командир "черной роты" "Беркута" Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста в октябре 2014 года, уже в начале декабря 2014 года получил гражданство России.

Он добавил, что в отношении остальных экс-беркутовцев Россия на сегодня еще не предоставила информации.

Как сообщал УНН, в марте-апреля 2014 года правоохранители задержали и арестовали экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля.

В октябре 2014 года экс-командир роты "Беркута" Д.Садовник, который находился под домашним арестом, убежал. В то же время С.Зинченко и П.Аброськин сейчас находятся под стражей.

На сегодня Святошинский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении пяти экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых урозстрили активистов.

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