Росія може спровокувати Україну на запровадження воєнного стану - Є.Марчук

“Ясна річ, що введення воєнного стану - це дуже гостра і складна процедура, але пам’ятаємо, що Президент Порошенко сказав, що закон є і указ підписаний ним, але ми знаємо, що він починає діяти тільки після того, як його ухвалить Верховна Рада. Тобто публічно відомо, що в Україні підписаний указ про можливість введення правового режиму воєнного стану. Це було тоді, коли була дуже гостра ситуація на фронті. У зв’язку з тим, багато знаючи що і як робить Росія не тільки у прямому воєнному сенсі, а й іншими технологіями, абсолютно не виключається, що Росія може спровокувати Україну, і буде правильне рішення про введення правового режиму воєнного стану, можливо не на всій території Росія може це зробити, виходячи з логіки і попередньої поведінки, як би це не здавалося неймовірним”, — сказав Є.Марчук.

Він також нагадав, що, за словами Секретаря РНБОУ Олександра Турчинова, Росія сформувала на східному кордоні серйозну воєнну структуру.

“Тим більше, що ми знаємо і недавно секретар РНБО заявив, що Росія сформувала на нашому східному кордоні, на своєму західному, досить серйозну розгорнуту воєнну структуру, які має всі прикмети наступального характеру”, — сказав Є.Марчук.

Нагадаємо, на думку Є.Марчука, у специфічній війні Росії проти України серйозно змістився акцент у бік спеціальних операцій.