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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия может спровоцировать Украину на введение военного положения - Е.Марчук

Киев • УНН

 • 13102 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Россия может спровоцировать Украину на введение военного положения. Об этом сказал представитель Украины в группе по вопросам безопасности в минской ТКГ Евгений Марчук во время Украинского форума по обороне и безопасности, передает корреспондент УНН.

Россия может спровоцировать Украину на введение военного положения - Е.Марчук

“Понятное дело, что введение военного положения — это очень острая и сложная процедура, но помним, что Президент Порошенко сказал, что закон есть и указ подписан им, но мы знаем, что он начинает действовать только после того, как его примет Верховная Рада. То есть публично известно, что в Украине подписан указ о возможности введения правового режима военного положения. Это было тогда, когда была очень острая ситуация на фронте. В связи с тем, зная во многом, что и как делает Россия не только в прямом военном отношении, но и другими технологиями, совершенно не исключается, что может спровоцировать Украину, и будет правильное решение о введении правового режима военного положения, возможно не на всей территории Россия может это сделать, исходя из логики и предыдущего поведения, как бы это ни казалось невероятным”, - сказал Е.Марчук.

Он также напомнил, что, по словам Секретаря СНБОУ Александра Турчинова, Россия сформировала на восточной границе серьезную военную структуру.

“Тем более, что мы знаем и недавно секретарь СНБО заявил, что Россия сформировала на нашей восточной границе, на своем западном, достаточно серьезную развернутую военную структуру, которые имеет все приметы наступательного характера”, — сказал ЕМарчук.

Напомним, по мнению Е.Марчука, в специфической войне России против Украины серьезно сместился акцент в сторону специальных операций.

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