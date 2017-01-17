Росія може шукати шляхи для блокування рішення Міжнародного суду ООН за позовом України - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російська Федерація може шукати шляхи з блокування рішення Міжнародного суду ООН за позовом України, якщо воно буде їй невигідним. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН.
"Зараз мова йде про Міжнародний суд ООН. І я переконана, що Росія, якщо запахне смаженим, буде шукати всі можливості для того, щоб кінець кінцем заблокувати його рішення і створити максимальний піар-шум, звинувачуючи Україну в усіх гріхах", - наголосила вона.
Депутат зауважила, що Україна повинна використовувати всі можливості та міжнародні інстанції для того, щоб Росія відповіла за свої діяння на українській території.
Парламентар також звернула увагу на те, що 19 січня в Росії буде оголошене рішення Конституційного суду РФ щодо можливості невиконання Росією рішення Європейського суду з прав людини у справі ЮКОСу.
"Однак, незважаючи на це, Україні потрібно відстоювати свою позицію в міжнародних інстанціях і доносити світу простий факт: Росія є агресором, вона систематично порушує права людини на окупованих територіях по багатьом критеріям, фінансує терористів і порушує безліч норм міжнародного права", - сказала нардеп.
І.Фріз вірить, що рано чи пізно діяння Росії матимуть не тільки інформаційні, а й юридичні наслідки.
Нагадаємо, 17 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.