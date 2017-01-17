Россия может искать пути для блокирования решения Международного суда ООН по иску Украины - нардеп

КИЕВ. 17 января. УНН. Российская Федерация может искать пути по блокированию решения Международного суда ООН по иску Украины, если оно будет ей невыгодно. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.