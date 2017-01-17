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Россия может искать пути для блокирования решения Международного суда ООН по иску Украины - нардеп

Россия может искать пути для блокирования решения Международного суда ООН по иску Украины - нардеп

Киев • УНН

 • 6783 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Российская Федерация может искать пути по блокированию решения Международного суда ООН по иску Украины, если оно будет ей невыгодно. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.

"Сейчас речь идет о Международном суде ООН. И я убеждена, что Россия, если запахнет жареным, будет искать все возможности для того, чтобы в конечном счете заблокировать его решение и создать максимальный пиар-шум, обвиняя Украину во всех грехах", - отметила она.

Депутат отметила, что Украина должна использовать все возможности и международные инстанции для того, чтобы Россия ответила за свои деяния на украинской территории.

Парламентарий также обратила внимание на то, что 19 января в России будет объявлено решение Конституционного суда РФ о возможности невыполнения Россией решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа.

"Однако, несмотря на это, Украине нужно отстаивать свою позицию в международных инстанциях и доносить миру простой факт: Россия является агрессором, она систематически нарушает права человека на оккупированных территориях по многим критериям, финансирует террористов и нарушает множество норм международного права", - сказала нардеп.

И.Фриз верит, что рано или поздно действия России будут иметь не только информационные, но и юридические последствия.

Напомним, 17 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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