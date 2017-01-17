Россия может искать пути для блокирования решения Международного суда ООН по иску Украины - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российская Федерация может искать пути по блокированию решения Международного суда ООН по иску Украины, если оно будет ей невыгодно. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.
"Сейчас речь идет о Международном суде ООН. И я убеждена, что Россия, если запахнет жареным, будет искать все возможности для того, чтобы в конечном счете заблокировать его решение и создать максимальный пиар-шум, обвиняя Украину во всех грехах", - отметила она.
Депутат отметила, что Украина должна использовать все возможности и международные инстанции для того, чтобы Россия ответила за свои деяния на украинской территории.
Парламентарий также обратила внимание на то, что 19 января в России будет объявлено решение Конституционного суда РФ о возможности невыполнения Россией решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа.
"Однако, несмотря на это, Украине нужно отстаивать свою позицию в международных инстанциях и доносить миру простой факт: Россия является агрессором, она систематически нарушает права человека на оккупированных территориях по многим критериям, финансирует террористов и нарушает множество норм международного права", - сказала нардеп.
И.Фриз верит, что рано или поздно действия России будут иметь не только информационные, но и юридические последствия.
Напомним, 17 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.