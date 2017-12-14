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Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент – Турчинов

Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент – Турчинов

Київ • УНН

 • 20564 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська Федерація може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент. Про це сказав секретар Радим національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сьогодні під час участі у засіданні комісії Україна – НАТО у Брюсселі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.

“Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом з Кремля у будь-який момент. Причому рішення Путіна не залежатиме від дій України. Навпаки, набагато більш важливим чинником для започаткування зовнішньополітичних та військових авантюр РФ є розвиток внутрішньополітичної ситуації у Росії”, — сказав О. Турчинов, додавши, що швидко зростає загроза і для держав-членів НАТО.

Також секретар РНБО наголосив, що “на Донбасі діють не повстанські формування, а російські збройні формування та окупаційна адміністрація РФ”.

Він підкреслив, що Росія розгорнула на окупованій території Донецької і Луганської областей потужне військове угрупування, яке є складовою 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ.

Нагадаємо, за словам прес-секретаря РНБО Олександра Турчинова, Україна готова до розширення і поглиблення співпраці з НАТО.

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