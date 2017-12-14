Россия может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская Федерация может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент. Об этом сказал секретарь Советом национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня во время участия в заседании комиссии Украина - НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.
"Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент. Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр РФ является развитие внутриполитической ситуации в России", - сказал Турчинов, добавив, что быстро растет угроза и для государств-членов НАТО.
Также секретарь СНБО подчеркнул, что "в Донбассе действуют не повстанческие формирования, а российские вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ".
Он подчеркнул, что Россия развернула на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мощную военную группировку, которая является составной 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.
Напомним, по словам пресс-секретаря СНБО Александра Турчинова, Украина готова к расширению и углублению сотрудничества с НАТО.