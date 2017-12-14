Росія може розмістити в Білорусі склади з військовою технікою та зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. 14 листопада набула чинності угода між урядами Республіки Білорусь та Російської Федерації про спільне технічне забезпечення регіонального угруповання військ двох держав. Вона регулює питання взаємодії збройних сил двох країн при організації спільного технічного забезпечення регіонального угруповання військ, передає УНН з посиланням на Naviny.by.
Згідно із документом, до забезпечення озброєнням і військовою технікою, іншими матеріальними засобами білоруської частини регіонального угруповання військ організовується Міністерством оборони Російської Федерації в узгоджених обсягах за рахунок наявних запасів збройних сил РФ в період наростання військової загрози Союзної держави і у воєнний час.
"У період безпосередньої загрози агресії запаси озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів, призначені для російської частини регіонального угруповання військ, можуть переміщатися на стаціонарну матеріально-технічну базу збройних сил Білорусі", - зазначає видання.
Що стосується запасів озброєння, військової техніки та іншого військового майна, що створюються в період безпосередньої загрози агресії на білоруській території для потреб російської частини регіонального угруповання військ, то, як показав досвід навчань “Захід”, терміни перекидання озброєння і техніки залізницею на західні рубежі Білорусі занадто великі.
Нагадаємо, Росія розташує на білоруських військових складах своє озброєння.