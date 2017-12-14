Россия может разместить в Беларуси склады с военной техникой и оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. 14 ноября вступило в силу соглашение между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух государств. Оно регулирует вопросы взаимодействия вооруженных сил двух стран при организации совместного технического обеспечения региональной группировки войск, передает УНН со ссылкой на Naviny.by.
Согласно документу, к обеспечению вооружением и военной техникой, другими материальными средствами белорусской части региональной группировки войск организуется Министерством обороны Российской Федерации в согласованных объемах за счет имеющихся запасов вооруженных сил РФ в период нарастания военной угрозы Союзного государства и в военное время.
"В период непосредственной угрозы агрессии запасы вооружения, военной техники и других материальных средств, предназначенные для российской части региональной группировки войск, могут перемещаться на стационарную материально-техническую базу вооруженных сил Беларуси", - отмечает издание.
Что касается запасов вооружения, военной техники и другого военного имущества, создаваемых в период непосредственной угрозы агрессии на белорусской территории для нужд российской части региональной группировки войск, то, как показал опыт учений "Запад", сроки переброски вооружения и техники по железной дороге на западные рубежи Беларуси слишком велики.
Напомним, Россия разместит на белорусских военных складах свое вооружение.