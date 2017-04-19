Росія має негайно зупинити расову дискримінацію – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на рішення Міжнародного суду ООН заявивши, що Росія має негайно зупинити расову дискримінацію. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Росія має негайно зупинити расову дискримінацію. Будемо працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН, щоб зупинити агресора", - написав П.Клімкін.
Крім того, П.Клімкін наголосив, що "РФ має виконати Мінські домовленості, припинити ескалацію конфлікту, підтримку тероризму та повзучу анексію Донбасу".
Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.