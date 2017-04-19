Россия должна немедленно остановить расовую дискриминации - П.Климкин

"Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора", - написал П.Климкин.

Кроме того, П.Климкин подчеркнул, что "РФ должна выполнить Минские договоренности, прекратить эскалацию конфликта, поддержку терроризма и ползучей аннексии Донбасса".

Как сообщал УНН, Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.