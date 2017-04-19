Россия должна немедленно остановить расовую дискриминации - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Международного суда ООН заявив, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию. Будем работать над воплощением приказа Международного суда ООН, чтобы остановить агрессора", - написал П.Климкин.
Кроме того, П.Климкин подчеркнул, что "РФ должна выполнить Минские договоренности, прекратить эскалацию конфликта, поддержку терроризма и ползучей аннексии Донбасса".
Как сообщал УНН, Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.