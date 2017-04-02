Росія мала мотиви для вбивства Д.Вороненкова – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Росії було як мінімум два мотиви для вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає УНН.
"У Росії є мотив. По-перше, Вороненков хотів створити в Києві Центр опору, щоб викривати корупцію в російській спецслужбі ФСБ. Йшлося також про незаконний обіг наркотиків, про який він сам публічно заявив.. А по-друге, кілер мав стосунки з терористами, які зараз перебувають на території, що не контролюється Україною", - сказав він.
Також відомо, що вбивця ідентифікований – це Павло Першов, раніше він служив у Національній гвардії українського МВС, що наштовхує на думки про те, що убивця протягом багатьох років був російським агентом.
“Я не кажу, що вбивця був російським агентом, проте він міг бути ним протягом багатьох років працюючи у Національній гвардії України”, - зазначив він.
Як раніше заявляв міністр юстиції Павло Петренко, у Президента були підстави заявляти про російський слід у вбивстві Д.Вороненкова.