В России были мотивы для убийства Д.Вороненкова - Ю.Луценко

"В России есть мотив. Во-первых, Вороненкова хотел создать в Киеве Центр сопротивления, чтобы разоблачать коррупцию в российской спецслужбе ФСБ. Речь шла также о незаконном обороте наркотиков, о котором он сам публично заявил .. А во-вторых, киллер имел отношения с террористами, которые сейчас находятся на территории, не контролируемой Украины", - сказал он.

Также известно, что убийца идентифицирован - это Павел Першов, ранее он служил в Национальной гвардии украинского МВД, что наталкивает на мысли о том, что убийца в течение многих лет был российским агентом.

"Я не говорю, что убийца был русским агентом, однако он мог быть им в течение многих лет работая в Национальной гвардии Украины", - отметил он.

Как ранее заявлял министр юстиции Павел Петренко, у Президента были основания заявлять о российском следе в убийстве Д.Вороненкова.