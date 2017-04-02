В России были мотивы для убийства Д.Вороненкова - Ю.Луценко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121837 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119788 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157247 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России были мотивы для убийства Д.Вороненкова - Ю.Луценко

В России были мотивы для убийства Д.Вороненкова - Ю.Луценко

Киев  •  УНН

 • 20090 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В России было как минимум два мотива для убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает УНН.

"В России есть мотив. Во-первых, Вороненкова хотел создать в Киеве Центр сопротивления, чтобы разоблачать коррупцию в российской спецслужбе ФСБ. Речь шла также о незаконном обороте наркотиков, о котором он сам публично заявил .. А во-вторых, киллер имел отношения с террористами, которые сейчас находятся на территории, не контролируемой Украины", - сказал он.

Также известно, что убийца идентифицирован - это Павел Першов, ранее он служил в Национальной гвардии украинского МВД, что наталкивает на мысли о том, что убийца в течение многих лет был российским агентом.

"Я не говорю, что убийца был русским агентом, однако он мог быть им в течение многих лет работая в Национальной гвардии Украины", - отметил он.

Как ранее заявлял министр юстиции Павел Петренко, у Президента были основания заявлять о российском следе в убийстве Д.Вороненкова.

 

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