Росія хоче "натравити" Польщу на Україну – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Росія хоче "натравити" Польщу на Україну та посилює репресії в Криму. Про це в ході 10-го Київського Форуму з безпеки заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Москва хоче "натравити" Польщу на Україну", - сказав П.Порошенко.
За його словами, це почалося з дій вандалів біля українських монументів у Польщі, які потім повторилися в Україні.
"Але дружба між нашими країнами і народами протистоять цьому", - сказав П.Порошенко.
Також він окремо відзначив, що "в Криму посилилися репресії для того, щоб змусити мовчати дисидентів".
Він додав, що РФ продовжує мілітаризацію і "грати м'язами", для того щоб відвернути увагу від власних внутрішніх проблем.
Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.