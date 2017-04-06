Россия хочет "натравить" Польшу на Украину - П.Порошенко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65797 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108252 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166067 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121836 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157246 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия хочет "натравить" Польшу на Украину - П.Порошенко

Россия хочет "натравить" Польшу на Украину - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12063 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Россия хочет "натравить" Польшу на Украину и усиливает репрессии в Крыму. Об этом в ходе 10-го Киевского Форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Москва хочет "натравить" Польшу на Украину", - сказал П.Порошенко.

По его словам, это началось с действий вандалов у украинских монументов в Польше, которые потом повторились в Украине.

"Но дружба между нашими странами и народами противостоят этому", - сказал П.Порошенко.

Также он особо отметил, что "в Крыму усилились репрессии для того, чтобы заставить молчать диссидентов".

Он добавил, что РФ продолжает милитаризацию и "играть мускулами", для того чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке .

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.

Украинские Национальные Новости

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