Россия хочет "натравить" Польшу на Украину - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Россия хочет "натравить" Польшу на Украину и усиливает репрессии в Крыму. Об этом в ходе 10-го Киевского Форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Москва хочет "натравить" Польшу на Украину", - сказал П.Порошенко.
По его словам, это началось с действий вандалов у украинских монументов в Польше, которые потом повторились в Украине.
"Но дружба между нашими странами и народами противостоят этому", - сказал П.Порошенко.
Также он особо отметил, что "в Крыму усилились репрессии для того, чтобы заставить молчать диссидентов".
Он добавил, что РФ продолжает милитаризацию и "играть мускулами", для того чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке .
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.