Россия хочет "натравить" Польшу на Украину - П.Порошенко

"Москва хочет "натравить" Польшу на Украину", - сказал П.Порошенко.

По его словам, это началось с действий вандалов у украинских монументов в Польше, которые потом повторились в Украине.

"Но дружба между нашими странами и народами противостоят этому", - сказал П.Порошенко.

Также он особо отметил, что "в Крыму усилились репрессии для того, чтобы заставить молчать диссидентов".

Он добавил, что РФ продолжает милитаризацию и "играть мускулами", для того чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке .

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.