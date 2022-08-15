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росія хоче, аби Україну визнали "країною-спонсором тероризму" - політолог про ситуацію на ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. росія намагається діяти на випередження і нав’язати свою версію подій на Запорізькій АЕС. Саме з цією метою і скликала Радбез ООН. Також це “вистава” на внутрішню аудиторію. Про це в коментарі УНН розповіла політолог Олеся Яхно.

росія хоче, аби Україну визнали "країною-спонсором тероризму" - політолог про ситуацію на ЗАЕС

Цитата

«Я думаю, що росія намагається діяти на випередження і нав’язати свою версію подій, розуміючи світову увагу на темі Запорізької АЕС. Таким чином, вона намагається звинуватити Україну в обстрілах станції і хоче, аби Україну визнали країною-спонсором тероризму, розуміючи, що це питання піднімається щодо росії. Окрім того, російські заяви про нібито непричетність росіян до обстрілів атомної станції розраховані в тому числі і на внутрішню аудиторію. А з тими ініціативами, що звучали, зокрема, і від України щодо демілітаризації ЗАЕС, вони не дарма не погоджуються. Атомну станцію вони використовують для своїх цілей. По-перше, щоб шантажувати світ ядерною загрозою. Бо ж це стосується не лише України, а всього світу. По-друге, контроль Запорізької АЕС здійснюється і з метою економічного тиску на Україну. Щоб наші підприємства не могли в повній мірі користуватися ресурсами електростанції», – розповідає Яхно.

Деталі

Політолог зазначає, що заяви Заходу, які звучать на випередження про недопустимість перебування рф на території ЗАЕС, прямо вказують на те, що ніхто не вірить у російську версію подій.

«Але я думаю, що реально вирішити цю проблему наразі неможливо. Адже росіяни не мають наміру звідти йти. Навіщо їм втрачати плацдарм для шантажу? Бо навряд чи вони збираються влаштовувати там вибух, адже це ризики і для самої росії. Проте, існує й ризик того, що якщо їх змусити зараз звідти піти, вони можуть вчинити якусь провокацію. Такий варіант сприймається світом з пересторогою», – додає політолог.

Нагадаємо

росія сама зробила запит на проведення засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

При цьому росія в ООН виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС.

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