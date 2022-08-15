россия хочет, чтобы Украину признали "страной-спонсором терроризма" - политолог о ситуации на ЗАЭС

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«Я думаю, что россия пытается действовать на опережение и навязать свою версию событий, понимая мировое внимание на теме Запорожской АЭС. Таким образом, она пытается обвинить Украину в обстрелах станции и хочет, чтобы Украину признали страной-спонсором терроризма, понимая, что этот вопрос поднимается по отношению к россии. Кроме того, российские заявления о якобы непричастности россиян к обстрелам атомной станции рассчитаны в том числе и на внутреннюю аудиторию. А с теми инициативами, которые звучали, в частности, и от Украины по демилитаризации ЗАЭС, они не зря не соглашаются. Атомную станцию ​​используют для своих целей. Во-первых, чтобы шантажировать мир ядерной угрозой. Ведь это касается не только Украины, а всего мира. Во-вторых, контроль Запорожской АЭС осуществляется и в целях экономического давления на Украину. Чтобы наши предприятия не могли в полной мере пользоваться ресурсами электростанции», – рассказывает Яхно.

Детали

Политолог отмечает, что заявления Запада, звучащие на опережение о недопустимости пребывания россии на территории ЗАЭС, прямо указывают на то, что никто не верит в российскую версию событий.

«Но я думаю, что реально решить эту проблему пока невозможно. Ведь россияне не намерены оттуда уходить. Зачем им терять плацдарм для шантажа? Вряд ли они собираются устраивать там взрыв, ведь это риски и для самой россии. Однако существует и риск того, что если их заставить сейчас оттуда уйти, они могут совершить какую-то провокацию. Такой вариант воспринимается миром с предостережением», – добавляет политолог.

Напомним

россия сама сделала запрос на проведение заседания Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

При этом россия в ООН выступила против демилитаризации Запорожской АЭС.