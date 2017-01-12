Росія і Туреччина підписали меморандум про безпеку польотів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міноборони Росії і генштаб ЗС Туреччини підписали меморандум про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів в Сирії. Про це повідомляє РІА “Новости”, передає УНН.
Відзначається, що меморандум підписаний під час консультацій Збройних сил Росії і Туреччини з питань російсько-турецької взаємодії в боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.
“Документ визначає механізми координації та взаємодії авіації ВКС Росії і ВПС Туреччини при завдання ударів по об’єктах терористів, а також порядок дій сторін щодо запобігання інцидентів під час перебування літаків і безпілотних літальних апаратів в повітряному просторі Сирії”, — йдеться в повідомленні.
Раніше президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорили ситуацію в Сирії і підготовку до міжсирійських переговорів.