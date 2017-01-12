Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Минобороны России и генштаб ВС Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.
Отмечается, что меморандум подписан в ходе консультаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесения ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов во время пребывания самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и подготовку к межсирийским переговорам.