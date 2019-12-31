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Росія і Білорусь домовилися про постачання газу на наступний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Контракти на поставку російського газу в Білорусь і транзит через територію республіки продовжені до 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Газпром".

Глава правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Російській Федерації Володимиром Семашко і міністром енергетики Білорусі Віктором Каранкевічем. Сторони детально обговорили питання взаємодії в газовій сфері з 2020 року.

Олексій Міллер і Володимир Семашко підписали Протокол між "Газпромом" і Урядом республіки про порядок формування цін при поставці природного газу в Білорусь в січні і лютому 2020 року.

ПАТ "Газпром" і ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь" підписали додаткові угоди про продовження до 2021 року терміну дії контрактів на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки. Згідно з підписаними документами, контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережені на рівні 2019 року.

Контракти між ПАТ "Газпром" і ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь" на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію республіки діяли до кінця 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія і Білорусь не домовилися щодо нафти, газу й податків.

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