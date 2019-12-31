Россия и Беларусь договорились о поставках газа на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Контракты на поставку российского газа в Беларусь и транзит через территорию республики продлены до 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Газпром".
Глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.
Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.
ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.
Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.
Напомним, ранее сообщалось, Россия и Беларусь не договорились по нефти, газа и налогов.