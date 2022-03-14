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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У Міноборони РФ анонсували нові удари по Україні

У Міноборони РФ анонсували нові удари по Україні

Київ • УНН

 • 266575 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що Росія готує нову масштабну атаку на "військові підприємства" України у відповідь на ракетний удар по території окупованого Донецька, нібито ініційований українськими військовими. Про це він заявив під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

“Збройні Сили Російської Федерації приймуть оперативні заходи з виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, що здійснюють виробництво, ремонт і відновлення озброєнь, які націоналісти використовують для вчинення військових злочинів", — заявив Конашенков.

Деталі

За його словами, нова атака відбудеться у відповідь на нібито ракетний удар по Донецьку "Точкою-У", в якому країна-терорист звинувачує Україну.

Зазначимо, що практично у всіх областях України пройшла повітряна тривога.

Додамо

Міністерство оборони України спростувало звинувачення російської влади в тому, що Збройні Сили України завдали ракетного удару "Точкою-У" по території Донецька.

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