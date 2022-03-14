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В Минобороны РФ анонсировали новые удары по Украине

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия готовит новую масштабную атаку на “военные предприятия” Украины в ответ на ракетный удар по территории оккупированного Донецка, якобы инициированный украинскими военными. Об этом он заявил он во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

“Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", — заявил Конашенков.

Детали

По его словам, новая атака произойдет в ответ на якобы ракетный удар по Донецку "Точкой-У", в котором страна-террорист обвиняет Украину.

Отметим, что практически во всех областях Украины прошла воздушная тревога.

Добавим

Министерство обороны Украины опровергло обвинение российских властей в том, что Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по территории Донецка.

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