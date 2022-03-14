В Минобороны РФ анонсировали новые удары по Украине

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“Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", — заявил Конашенков.

Детали

По его словам, новая атака произойдет в ответ на якобы ракетный удар по Донецку "Точкой-У", в котором страна-террорист обвиняет Украину.

Отметим, что практически во всех областях Украины прошла воздушная тревога.

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Министерство обороны Украины опровергло обвинение российских властей в том, что Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по территории Донецка.