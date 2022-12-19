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росія готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною – путін

росія готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною – путін

Київ • УНН

 • 446241 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент росії володимир путін, на спільній пресконференції в мінську з білоруським лідером олександром лукашенком заявив, що рф готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною, передає УНН.

Деталі

Глава кремля заявив, що між країнами ведеться спільне військове планування, а також діє російсько-білоруське регіональне угруповання військ.

путін додав, що на території білорусі проводяться заходи бойового згладжування об’єднань та військових частин, “створена і несе бойове чергування єдина система протиповітряної оборони”.

Цитата

“Домовилися і надалі спільно вживати всіх необхідних заходів для надійного забезпечення безпеки двох наших країн. Приділяти пріоритетну увагу підготовці військ, підвищенню їхньої боєготовності, боєздатності та продовжувати практику регулярних спільних навчань та інших заходів оперативної та бойової підготовки”, — сказав російський диктатор.

Він зазначив, що країни зобов’язалися про взаємне зброєпостачання та виробництвом нової військової техніки.

Додамо

олександр лукашенко заявив, що в білорусі, відтепер, на бойове чергування стали передані росією ракетні комплекси “Іскандер” та системи ППО.

Він також назвав себе і свого колегу — володимира путіна "агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті".

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