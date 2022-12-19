россия будет готовить белорусских летчиков на самолетах со специальной боевой частью – путин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент россии владимир путин, на совместной пресс-конференции в Минске с белорусским лидером александром лукашенко заявил, что рф будет готовить белорусских летчиков на самолетах со специальной боевой частью, передает УНН.
Детали
Глава кремля заявил, что между странами ведется совместное военное планирование, а также действует российско-белорусская региональная группировка войск.
путин добавил, что на территории беларуси проводятся мероприятия боевого сглаживания соединений и воинских частей, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".
Цитата
"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал путин.
Он отметил, что страны обязались о взаимных поставках оружия и производством новой военной техники.
Добавим
александр лукашенко заявил, что в беларуси, с сегодняшнего дня, на боевое дежурство стали переданные россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО.
Он также назвал себя и своего коллегу – владимира путина“агрессорами и самыми токсичными людьми на планете”.