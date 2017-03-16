Росія готова захищати російські банки в Україні - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія готова за необхідності всіма законними засобами захищати інтереси російських банків в Україні. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і будемо надавати належну підтримку і захищати всіма доступними і законними засобами інтереси наших кредитно-фінансових установ", - сказав Д.Пєсков журналістам.
Він зазначив, що в Москві стурбовані "в зв'язку з ситуацією, яка складається навколо російських банків (в Україні - ред.), у зв'язку з обмеженнями, введеними або будуть вводитися в відношенні російських юросіб або їх дочірніх підприємств".
Нагадаємо, у НБУ розповіли, які санкції планують ввести для банків із російським капіталом.
Як повідомляв УНН, старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Олександр Данилов заявив, що запропоновані Національним банком України санкції проти дочірніх структур російських кредитних організацій не стануть шоком для материнських банків.