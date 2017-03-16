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Россия готова защищать российские банки в Украине - Д.Песков

Россия готова защищать российские банки в Украине - Д.Песков

Киев • УНН

 • 12386 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия готова при необходимости всеми законными средствами защищать интересы российских банков в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем оказывать надлежащую поддержку и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что в Москве обеспокоены "ситуацией, которая складывается вокруг российских банков (в Украине - ред.), в связи с ограничениями, введенными, или которые будут вводиться в отношении российских юрлиц или их дочерних предприятий".

Напомним, в НБУ рассказали, какие санкции планируют ввести для банков с российским капиталом.

Как сообщал УНН, старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов заявил, что предложенные Национальным банком Украины санкции против дочерних структур российских кредитных организаций не станут шоком для материнских банков.

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